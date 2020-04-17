Россия испытала танк «Армата» в Сирии

Российские военные испытали танк Т-14 «Армата» в Сирии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». Об этом пишет «Интерфакс».

«Да, совершенно верно... они были в Сирии», — подтвердил чиновник.

По словам министра, танки направили в эту страну для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. Такие тесты помогут формированию финального облика машины, добавил Мантуров.

Чиновник также заявил, что Т-14 будет серийно поставляться в российскую армию в 2021 году.