Назван тревожный симптом коронавируса

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Соответственно, некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких, отметили специалисты. Ученые предложили считать падение этого показателя тревожным симптомом. По их мнению, измерять уровень гемоглобина необходимо всем зараженным коронавирусом.

"В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни", — говорится в публикации.