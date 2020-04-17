Иран отказался от предложенных Трампом аппаратов ИВЛ

Тегеран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые предложил стране президент США Дональд Трамп. Об этом в воскресенье написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран начнет экспортировать ИВЛ в течение нескольких месяцев, Дональд Трамп, - отметил он. - Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других стран, и в особенности в дела моего народа".

Министр добавил, что "Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика".

В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. По его словам, у США "в запасе есть тысячи аппаратов ИВЛ".