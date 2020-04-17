Чубайс: «В России будет быстро расти количество заболевших и умерших от коронавируса»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выразил мнение, что пик эпидемии коронавируса в России наступит не ранее, чем через 10-15 дней.

По его мнению, примерно через две недели страна выйдет на плато по заболеваемости, которое будет длиться еще 15-20 дней. Спад наступит, предположительно, в конце мая.

Чубайс подчеркнул, что ближайшие дни будут для России очень тяжелым и иногда «душераздирающим», так как число заболевших и умерших будет быстро расти.

В своем Facebook глава корпорации прокомментировал сообщение генерального директора компании «Биостэн» Михаила Попова, который спрогнозировал пик заболеваемости в Москве уже к 20 апреля.

Чубайс также согласился с тем, что страна выиграла время за счет «опережающих ограничительных мер».