В Азербайджане продлили ограничения на движение поездов

В связи с продлением карантинного режима до 4 мая был продлен и срок ограничения движения пассажирских поездов в Азербайджане, сообщает пресс-служба «Азербайджанских железных дорог».

Согласно информации, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку, Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кёчарли-Балакян-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут осуществлять пассажироперевозки до указанной даты. Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки будут применяться до получения последующих указаний.