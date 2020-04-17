Приземлившийся в Баку крупнейший самолет вез партию масок

Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия", совершивший посадку в Баку, выполнял второй рейс из Китая в Европу по доставке грузов медицинского назначения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

По информации украинских СМИ, 19 апреля транспортник доставил 150 тонн масок и средств защиты в Париж.

"Рейс в аэропорт Париж-Ватри выполнялся из Тянцзиня с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. После вылета из казахстанского аэропорта Ан-225 также приземлялся в аэропорту Баку", - говорится в сообщении.

При этом, как проинформировали в ГП "Антонов", на этот раз у китайской стороны возникла задержка во время погрузки. Из-за этого самолет прилетел во Францию на день позже изначально запланированной даты.