Почти 20 тыс. человек умерли во Франции после начала распространения нового коронавируса, при этом более 30 тыс. пациентов все еще остаются в больницах. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает ТАСС.

"На сегодняшний вечер насчитывается 19 718 человек, умерших в результате заражения COVID-19 за последние семь недель", - констатировал он. Саломон добавил, что из них 12 тыс. человек умерли в больницах, в то время как проверка в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях выявила к настоящему моменту уже 7 649 смертельных случаев.

"Мы все еще наблюдаем медленное отступление эпидемии, однако число госпитализированных остается все еще очень высоким. В настоящий момент 30 610 человек остаются в больницах, за день поступило 890 человек", - проинформировал он.

По словам Саломона, всего с начала кризиса было госпитализировано около 80 тыс. человек, из них 36,8 тыс. были выписаны и признаны здоровыми.