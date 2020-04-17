За время эпидемии из банков России вывели триллион рублей

На фоне бушующего коронавируса россияне стали больше беспокоиться о своих банковских вкладах, пишет Bloomberg.

По данным Центробанка, около триллиона рублей сняли граждане России со своих счетов с начала марта — когда стало очевидно, что вирус страну не обойдет.

Пока во всем мире скупали туалетную бумагу, россияне занимались спасением своих кровных и за полтора месяца сняли больше, чем за весь прошлый год.

Отмечается, что интерес к наличным деньгам подстегнуло решение президента Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам, а также «страшилки» о том, что в России могут ограничить выдачу купюр в банкоматах.