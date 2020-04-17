В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек

В психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых как пациенты, так и сотрудники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Резкий прирост числа заразившихся за последние сутки обусловлен именно вспышкой коронавируса в психбольнице, уточнили в оперштабе. Там отметили, что, по состоянию на 16:00 19 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в регионе составило 114.

В учреждении провели дезинфекцию и развернули инфекционный стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Также туда направили инфекционистов из областной клинической больницы.