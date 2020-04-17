В армянском сегменте соцсетей стали активно тиражироваться ролики откровенно издевательского характера, смонтированные из кадров технической репетиции послания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он говорил о социально-экономических последствиях пандемии коронавируса.

На кадрах Пашинян пьет из бутылки, кашляет, принимает таблетки и т.д. Авторы видео упомянуты не были, а пользователи сообщили о сливе.

Общественному телеканалу Армении пришлось объясняться, а в официальном заявлении подчеркивалось, что Пашинян выступал в прямом эфире.

"Это кадры с технической репетиции, которая всегда проходит перед эфиром, и они не должны выставляться на обозрение. По призыву правительства Общественный телеканал обеспечил открытую трансляцию, которой воспользовались другие телеканалы. Все компании, ведущие ретрансляцию, получают сигнал, чтобы подготовиться к эфиру. То есть этими кадрами располагали все телеканалы, а Общественное телевидение никакого отношения к сливу не имеет", – говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Григорян обвинила журналистов в непрофессионализме.

"Произошедшее свидетельствует о непрофессиональном подходе, поскольку даже начинающие специалисты знают, что трансляцию заранее тестируют, до того как пригласить премьера к камерам. О неряшливой работе свидетельствует и то, что премьера не проинформировали о том, что он уже в эфире, пусть даже техническом. Аппарат премьера ждет адекватных объяснений относительно слива кадров технической репетиции послания премьера", – подчеркнула Григорян.