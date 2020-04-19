Фирдовси Умудов пришел на помощь родному Газаху

Около 250 семей, среди которых 69 семей инвалидов по зрению и 32 семьи вынужденных переселенцев из села Юхары Ескипара, получили продуктовые наборы.

«Пандемия коронавируса охватила весь мир, - сказал Фирдовси Умудов на встрече с газахцами. - От нее пострадали очень многие страны, которые поначалу не воспринимали всерьез эту проблему. Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за своевременные действия, направленные на борьбу с коронавирусом. Решения, принятые государством, и обращения к народу первых лиц страны сыграли важнейшую роль в том, что сегодня Азербайджан успешно борется с вирусом.

Сегодня я как уроженец Газаха приехал на встречу с вами. Мы присоединяемся к озвученному президентом призыву «Вместе мы сильнее!». Я считаю, что все, у кого есть возможность помочь, должны подключиться к этой кампании.

Когда мы, спортсмены, побеждаем на международных аренах, государство нас награждает, еще больше помогает нам. А в трудные моменты уже мы должны протянуть руку помощи тем, кому она необходима.

Сегодня я прошу вас принять мой небольшой подарок. Оставайтесь дома, будьте здоровы и берегите друг друга!», - призвал Умудов своих земляков.