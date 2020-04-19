МИД о возвращении азербайджанцев из России

В Азербайджане создан новый онлайн-портал для возвращения проживающих в России граждан Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

Временно находящиеся на территории России и желающие вернуться, зарегистрировавшись на интернет-странице www.evegedirem.info, будут внесены в электронную очередь, что будет содействовать процессу их возвращения в Азербайджан.

Регистрация, которая стартовала 18 апреля, продлится до 23 апреля до 00.00 по московскому времени.

В соответствии с последовательностью регистрации на портале будут определены даты возвращения граждан Азербайджана в страну, а также будет урегулирована деятельность по обеспечению пропуска граждан на пограничных пунктах.

Гражданам Азербайджана, проживающим в России и зарегистрированным на вышеуказанном интернет-портале, посредством телефонной связи будет предоставлена предварительная информация, связанная с их возвращением на родину. При этом каждый гражданин, вернувшийся в страну, будет помещен на карантин.