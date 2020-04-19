США направят 300 миллиардов на спасение бизнеса

Власти США в скором времени планируют выделить $300 млрд на поддержку предприятий малого бизнеса в связи с пандемией коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу американского минфина Стивена Мнучина.

Министр выразил уверенность, что сенат утвердит соглашение о выделении такой финансовой помощи 20 апреля, а палата представителей, в свою очередь, сделает это уже на следующий день.

Ранее американские власти ввели меры по стимулированию экономики США на $2 трлн из-за ситуации с COVID-19.