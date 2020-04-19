Коронавирус в Италии: погибают по-прежнему сотни

Число летальных исходов от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Италии составило 433 случая. Такие данные распространил в воскресенье Департамент гражданской защиты Италии, передает ТАСС.

Таким образом, общее число жертв пандемии в этой стране достигло 23 660 человек.

Число излечившихся превысило 47 тыс., за последние сутки выздоровели 2 128 человек. То есть в последние несколько дней в Италии наметилась тенденция на небольшое снижение смертности, тогда как число излечившихся стабильно сохраняется на протяжении последних дней на уровне 2 тыс. человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 178 972 человека с суточным приростом новых случаев заражения коронавирусом чуть более 3 тыс. (3 047).