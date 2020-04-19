Опасный эксперимент Швеции: стадный иммунитет или миллионы больных коронавирусом?

В ходе ежедневной пресс-конференции в четверг Тегнeлль обнародовал обновленные цифры. Всего зарегистрировано 12 540 случаев. Новых больных за сутки — 613 человек. Еще 996 находятся в отделениях интенсивной терапии.

По словам главного эпидемиолога Швеции, прогнозы строятся на темпах распространения инфекции в Стокгольме за прошлую неделю. Судя по всему, число новых заболевших постепенно снижается.

«По нашим математическим моделям выходит, что Стокгольм сможет достичь стадного иммунитета к коронавирусу уже в мае». Об этом заявил Андерс Тегнелль из Национального управления здравоохранения страны, которого цитирует издание NRK.

«Мы ожидали роста после пасхальных выходных, но его нет. Мы все еще на том же уровне, что и пару недель назад», — сказал Тегнелль.

По его словам, чтобы закрепить успех, население должно следовать советам медиков и соблюдать рекомендации властей.

Между тем критика в адрес властей усиливается. Многие полагают, что они не справились с эпидемией.

И если эпидемиологические органы уверяют, что ситуация под контролем, то многие ученые и инфекционисты полагают, что ситуация принимает опасный оборот. Среди них Сесилия Сёдерберг-Ноклер, профессор вирусологии Каролинского института в Стокгольме.

«То, что сейчас происходит, — это опасный эксперимент. Ситуация в стране может принять серьезный оборот, особенно в стокгольмских пригородах. Есть основания полагать, что мы стоит на пороге катастрофы. Все взорвется на наших глазах», — говорит Сёдерберг-Ноклер.

Исследователи Каролинского института предполагают, что в одном Стокгольме через несколько недель может быть почти до полумиллиона заболевших. Если не принять строгих мер, вирус быстро перекинется на остальную Швецию.

«Как ситуация будет развиваться в этом случае, очевидно. Если умрет хотя бы один процент заразившихся — а это еще скромная оценка, — смертность в Швеции будет жуткая», — предупреждает Сёдерберг-Ноклер.

Она призывает Швецию и особенно столичный регион принять те же меры, что введены в других странах Северной Европы. Необходим режим самоизоляции, чтобы как-то ограничить распространение инфекции. Тогда система здравоохранения сможет помочь тем, кто в ней нуждается больше других.

Уже сейчас в шведских больницах установлены жесткие приоритеты. Престарелых пациентов с коронавирусом в отделение интенсивной терапии не кладут, и они умирают без необходимого лечения.

Многие из них заразились в домах престарелых, причем вирус занесли туда посетители или персонал.