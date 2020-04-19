Одно из писем президенту отправила Оксана Шотаевна Узбашева, проживающая в Баку по адресу Хатаинский район, улица Пивной завод, 26. Узбашева гражданка Грузии, но уже более пяти лет живет в Баку.

Граждане Азербайджана с одобрением воспринимают предпринятые под руководством президента Ильхама Алиева меры по борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку, оказываемую государством понесшим ущерб предпринимателям и гражданам, оказавшимся безработными. Каждый день из разных регионов страны в адрес главы государства приходят письма с выражением благодарности за заботу о здоровье и благосостоянии населения.

Корреспонденты haqqin.az побывали дома у Узбашевой и побеседовали с ней и ее домочадцами.

Оксана Шотаевна признается, что Азербайджан – это единственная страна, где она ощущает себя в безопасности.

«Я постоянно слежу за новостями, разговариваю по телефону с родственниками, живущими за границей, и знаю, каково положение с коронавирусом в разных концах земли. К несчастью, даже в самых развитых странах Европы число заразившихся и погибших продолжает расти, и люди там в панике. В Азербайджане же ситуация идет в сторону улучшения. Считаю, что это благодаря президенту страны Ильхаму Алиеву, своевременно принявшему необходимые меры. И я решила лично от себя и членов нашей семьи выразить признательность президенту за то, что он так заботится о гражданах страны, за то, что он предотвратил массовое заражение страшной болезнью. Свои благодарность и искреннее уважение я выразила в письме к нему», - объяснила Узбашева свой поступок.

Оксана Шотаевна родилась в Грузии, повзрослев, переехала в Россию, где и познакомилась со своим будущим мужем-азербайджанцем. В Азербайджане, Баку, ей так понравилось, что, по ее словам, теперь она никуда отсюда уезжать не хочет и постарается поскорее получить азербайджанское гражданство.

«Моя дочь скоро пойдет школу, но и у нее пока нет регистрации. Как мать, я могла бы оформить ей гражданство Грузии, но я решила, что она будет подданной Азербайджана, потому что это благополучная и безопасная страна», - говорит женщина.

73-летняя свекровь Оксаны Лесмонья Ишхановна Аббасова рассказывает, что, решив отправить благодарственное письмо президенту, они вовсе не рассчитывали на какую-то помощь государства, а, напротив, хотели поддержать своего президента во всех его делах, пожелать ему здоровья. «Писали по зову сердца», - сказала она.

«Мой муж, - рассказала Л.Аббасова, - погиб во время теракта в бакинском метро. Я одна растила шестерых детей. В настоящее время мы живем в этом доме вместе с сыном, дочерью и внуками. В общей сложности нас 11 человек. Но материальные блага в жизни не самое главное. Это еще раз показала эпидемия коронавируса. И то, что азербайджанское государство всеми силами старается предотвратить заражение людей, заботится о здоровье граждан, а президент всегда рядом с народом – дает уверенность и надежду, что все вместе мы преодолеем эту беду. Несмотря ни на что, я не боюсь за своих детей и внуков, потому что знаю - ситуация будет улучшаться и государство справится с этими тяжелыми днями. В этот сложный период все должны поддерживать свое государство, доверять ему и выполнять все его постановления. В этом наше спасение», - не сомневается Л.Аббасова.