Американский генерал Гарри Табах в интервью haqqin.az: «На наших глазах бактериологическая мини-война»

Как заявил американский военный эксперт haqqin . az , происходящие ныне глобальные события вполне можно расценить как бактериологическую мини-войну, что наряду с прочим должно привести к изменению военной доктрины США и других государств.

«Пандемия СOVOD-19 открыла миру, в том числе и американцам, глаза на то, каким ужасающим может быть применение биологического оружия, на которое раньше не обращали особого внимания», - уверен капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-начальник военного штаба связи НАТО в РФ, командующий Антитеррористическим центром НАТО в Турции Гарри Табах.

«Коронавирус нанес ущерб и военной сфере. Например, военные моряки на некоторых кораблях и в казармах тоже оказались инфицированными COVİD-19. США и НАТО всегда больше уделяли внимание защите от ядерного и химического оружия, опасность же биологического оружия считалась не очень реальной. Все, что касается биологического поражения, больше привлекало Голливуд, нежели политиков и военных. И вот впервые весь мир испытывает на себе такого масштаба атаку коронавируса, которая наглядно показала, какой колоссальный ущерб несет в себе подобная инфекция.

Если сейчас вирус по случайности сбежал из лаборатории или каким-то иным путем попал в организм человека, а в результате не осталось страны, где бы не болели и не умирали люди, то представьте масштабы катастрофы, если будет целенаправленно применен вирус конкретно военного назначения. От бактериологического оружия счет пойдет не на сотни тысяч, а на миллионы погибших. Все, что происходит сейчас, не идет ни в какое сравнение с последствиями бактериологической войны», - предупреждает военный специалист.

По его мнению, коронавирусная пандемия заставит всех, и военных и политиков, более серьезно относиться к вероятности биологической войны. Тем более что история свидетельствует, что эпидемии не останавливают государства от конфликтов - и во время чумы, и во время гриппа «испанка» происходили войны. «Не знающие границ массовые заражения никогда не останавливали людей от того, чтобы убивать друг друга», - констатирует он.

Что же касается разного рода слухов и домыслов, во множестве появившихся с возникновением пандемии, то к большой части из них Табах относится весьма скептически. В частности, большое сомнение вызывает у него растиражированное СМИ утверждение, что израильская разведка еще в ноябре 2019 года предупреждала Трампа об угрозе китайского коронавируса.

«В прессе нередко появляется разного рода информация о якобы предупреждении разведок разных стран перед какими-то катастрофическими событиями. Или, напротив, упреки в том, что спецорганы их проморгали, как, к примеру, в случаях с созданием в Индии и Пакистане ядерного оружия или терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Но, с другой стороны, разведки докладывали, что у Саддама химическое оружие, однако потом это не подтвердилось.

Сейчас основная версия распространения COVİD-19 заключается в том, что коронавирус вышел из китайской биологической лаборатории в Ухане. Такие лаборатории есть во многих странах, они ведут исследования вирусов для разработки вакцин. Американцы из посольства США посетили эту лабораторию и выступили потом с предупреждением, что содержание вирусов там не контролируется, что создает небезопасную ситуация. Так что, видимо, утечка все же была оттуда. За это говорит и то, что китайцы довольно тщательно скрывали важные детали эпидемии, и не исключено, что они проплатили ВОЗ, чтобы она была на их стороне. И ВОЗ очень долго успокаивала мир, что в Ухане все под контролем, ситуация локализована и др. А когда президент Трамп запретил полеты в Китай, демократы в Конгрессе обвинили его расизме. То есть вопрос коронавируса быстро проник во внутреннюю политику государств. К слову, сейчас Демпартия обвиняет американского президента в запоздалом закрытии страны и негодует о слабой охране внешних границ США от незаконной миграции», - обрисовал американский военный специалист историю вопроса.

Сам Табах, между тем, полностью поддерживает претензии Трампа к ВОЗ и самой ООН. «Это структуры, которые в своей жизни никаких проблем в мире не решали и не решают, - убежден он. - ООН не предотвратила никаких конфликтов, не остановила массовые уничтожения людей, не решила проблемы медицинского характера. Как, к примеру, не помогла ООН урегулировать и карабахский конфликт, который длится уже тридцать лет. Это огромная бюрократическая машина, от которой нет никакой пользы. Я сам служил в ООН и знаю, насколько это бюрократизированная и порой коррумпированная организация. Вот Трамп и перестал финансировать ВОЗ как бесполезную мультигосударственную структуру».

Из-за ООН, считает бывший военный высокого ранга, невозможно будет наказать коммунистическое руководство Китая, которое обманывало мир. В разгар эпидемии в Ухане власти в Пекине закрыли сообщение между своими провинциями, но оставили отрытыми коммуникации со всем внешним миром. Именно это и стало причиной пандемии. «И как теперь призвать Пекин к ответу, если КНР сидит в Совете Безопасности ООН с правом вето? Китай наложит вето, и вопрос ответственности его руководства будет снят с повестки дня в ООН», - не сомневается Табах.

Кстати, США еще раньше урезали некоторые взносы в различные подразделения ООН. В частности, Трамп перестал финансировать такую структуру ООН, как ЮНИСЕФ, которую подозревают в поддержке террористов ХАМАС, напоминает военный эксперт, считая именно это причиной нарастающей критики Вашингтона со стороны ООН.