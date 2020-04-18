В США ежедневно проводят около 150 тысяч тестов на коронавирус

В Соединенных Штатах каждый день проводится до 150 тыс. тестов на коронавирус, уже сделано более 4 млн с начала пандемии в стране, сообщил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс, выступая в телепрограмме Fox News Sunday.

"Мы проводим сегодня тестирование по всей стране, как только мы активируем все лаборатории, которые могут проводить тестирование на коронавирус, то этого будет достаточно для любого штата в Америке, - сказал Пенс. - Мы проводим около 150 тысяч тестов в день, а, как вы помните, месяц назад мы провели в общей сложности 80 тыс. Теперь уже проверено 4 миллиона человек".

Пенс подчеркнул, что увеличить количество тестирований могут помочь губернаторы штатов.

"Мы считаем, что число в 150 тыс. тестов в день мы можем удвоить, работая с губернаторами с тем, чтобы активировать все лаборатории в их штатах по всей стране, которые могут проводить тестирование на коронавирус", - сказал он.

Представители служб здравоохранения США заявляют, что увеличение количества тестов по всей стране будет иметь решающее значение для возобновления работы экономики.