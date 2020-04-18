В Канаде задержали стрелявшего по людям мужчину

В Канаде задержали мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик. Как передает РИА Новости, об этом сообщила полиция канадской провинции Новая Шотландия.

Согласно заявлению полиции, 51-летний Габриэл Уортман открыл в субботу вечером огонь по людям, в результате есть несколько жертв. Как заявила полиция, стрелок был задержан спустя несколько часов и заключен под стражу.

Сообщается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы мужчины пока не известны.