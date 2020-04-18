В Китае началось расследование в отношении замминистра

Государственный надзорный комитет КНР начал расследование в отношении заместителя министра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюня, передает ТАСС со ссылкой на заявление на сайте ведомства.

«Член парткома министерства общественной безопасности, замминистра Сунь Лицзюнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В настоящее время Государственный надзорный комитет ведет расследование в отношении него», - сказано в документе.

К настоящему времени информация о Сунь Лицзюне удалена с сайта министерства и в разделе руководства ведомства он не значится. Как говорится в заявлении Государственного надзорного комитета, он окончил Университет Нового Южного Уэльса в Австралии по специальности общественное здравоохранение и управление городским хозяйством, имеет степень магистра. Время назначения Сунь Лицзюня на должность замминистра не указывается.

В ходе своей карьеры Сунь Лицзюнь занимал в министерстве общественной безопасности КНР должности главы 1-го (внутренняя безопасность) и 26-го управлений (борьба с незаконной религиозной деятельностью и сектами, в настоящее время переименовано в 4-е управление).

Сунь Лицзюнь входил в специальную комиссию центрального правительства КНР, направленную в провинцию Хубэй. Эта комиссия расследовала действия региональных властей на раннем этапе эпидемии коронавируса. По итогам этой проверки ряд официальных лиц в правительстве города Ухань и провинции Хубэй были сняты со своих постов.