ISR Holding оказал помощь 380 семьям с детьми

Группа компаний ISR Holding в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения продолжает оказывать помощь нуждающимся в это непростое время.

На этот раз поддержку получили семьи, где воспитываются приемные дети, а также семьи военнослужащих с детьми. Продуктовые наборы были доставлены 380 семьям.

Напомним, что ранее ISR Holding, откликнувшись на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказал единовременную продовольственную помощь 500 одиноким пожилым людям, которые проживают в Гяндже, Геранбое, Нафталане и Тертере и сейчас испитывают трудности в связи с карантинным режимом.

Также компания внесла свой вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом главы государства от 19 марта 2020 года.