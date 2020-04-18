Нефть стремительно падает

Мировые цены на нефть снижаются, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении глобального спроса на нее.

Цена американской марки нефти WTI упала на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) почти на 15 процентов. Стоимость майского фьючерса WTI находится на уровне 15,92 доллара за баррель. Стоимость нефти Brent снизилась на 4 процента, стоимость ее июньского фьючерса снизилась до 27 долларов за баррель, пишет Дойче велле.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы падения мирового спроса на сырье из-за коронавируса. По мнению МЭА, спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года, передает издание ПРАЙМ.

Главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что падение цен на сырую нефть отражает переполнение основных хранилищ в США в Кушинге и значительное падение спроса.