Дочь не узнала поседевшего за два месяца в Ухане отца-медика

В китайской провинции Гуйчжоу трехлетняя дочь не узнала отца — медика Вана Бэньсюэ, который вернулся домой из долгой командировки в Ухань. Об этом сообщает AsiaOne.

Бэньсюэ участвовал в борьбе со вспышкой новой коронавирусной инфекции и не бывал дома с февраля. В Ухане под его опекой находился 21 пациент. За два месяца напряженной работы 39-летний медбрат полностью поседел.

После возвращения в Гуйчжоу Бэньсюэ с порога позвал трехлетнюю дочь. Озадаченная девочка не пошла к нему и только спросила: «Ты кто?». Ей понадобилось несколько минут, чтобы узнать в седом мужчине отца и броситься ему на шею.

Первые случаи заражения COVID-19 были выявлены в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Центром вспышки был рынок морепродуктов Хуанань, где торговали экзотическими животными. 31 декабря о новом заболевании сообщили во Всемирной организации здравоохранения. В середине января китайские специалисты установили, что вирус передается от человека к человеку. Через несколько дней власти Китая закрыли Ухань на карантин и стали предпринимать другие меры для сдерживания эпидемии. Карантин был снят лишь спустя два месяца.