В канадской провинции Новая Шотландия вооруженный 51-летний Гэбриел Уортман открыл стрельбу в городке Портапик (Канада), а затем и в нескольких населенных пунктах в радиусе 50 км от города.

Операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В результате погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

Изначально сообщалось, что стрелка задержали, но позже стало известно, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.

По версии полиции, Габриэль Уортман действовал в одиночку, жертвы его былив основном случайными. О нем известно, что он работал дантистом-протезистом в Дартмуте, Галифаксе и Портапике, был человеком весьма обеспеченным, в Портапике, по словам одного из местных жителей, у него был "прекрасный большой дом". Уортман владел и другой недвижимостью в Новой Шотландии: согласно отчетам местных властей, он был записан как владелец зубопротезной клиники, двух домов в Дартмуте и трех домов в Портапике, пишет NEWSru.co.il.

Известно, что в день совершения преступления Вортман был одет как сотрудник федеральной полиции Канады и находился за рулем автомобиля, похожего на служебную машину полиции. Мотивы преступления устанавливаются. Были ли действия Уортмана в какой-либо степени связаны с введенным режимом общего карантина на фоне эпидемии COVID-19, неясно. Известно, что он не работал из-за карантина.