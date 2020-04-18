Дантист устроил бойню в Канаде: 16 погибших подробности
В канадской провинции Новая Шотландия вооруженный 51-летний Гэбриел Уортман открыл стрельбу в городке Портапик (Канада), а затем и в нескольких населенных пунктах в радиусе 50 км от города.
Погибли 17 человек, сообщил телеканал CBC со ссылкой на комиссара национальной полиции Канады Бренду Лаки. Среди погибших сам стрелок.
Операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В результате погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.
Изначально сообщалось, что стрелка задержали, но позже стало известно, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.
По версии полиции, Габриэль Уортман действовал в одиночку, жертвы его былив основном случайными. О нем известно, что он работал дантистом-протезистом в Дартмуте, Галифаксе и Портапике, был человеком весьма обеспеченным, в Портапике, по словам одного из местных жителей, у него был "прекрасный большой дом". Уортман владел и другой недвижимостью в Новой Шотландии: согласно отчетам местных властей, он был записан как владелец зубопротезной клиники, двух домов в Дартмуте и трех домов в Портапике, пишет NEWSru.co.il.
Известно, что в день совершения преступления Вортман был одет как сотрудник федеральной полиции Канады и находился за рулем автомобиля, похожего на служебную машину полиции. Мотивы преступления устанавливаются. Были ли действия Уортмана в какой-либо степени связаны с введенным режимом общего карантина на фоне эпидемии COVID-19, неясно. Известно, что он не работал из-за карантина.