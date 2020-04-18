В Японии предрекли сильнейший кризис мировой экономике

Мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен Второй мировой войны на фоне пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное, мировая экономика оказалась перед лицом сильнейшего кризиса со времени войны», – цитирует РИА Новости министра.

По информации агентства Kyodo, правительство Японии намерено увеличить размеры затрат на антикризисные меры до 117,1 трлн иен (около 1,09 трлн долларов). До этого были утверждены меры в пределах до 108 трлн иен.

По мнению японских экспертов, этого будет недостаточно, и безработица в стране поднимется до 2,72% в четвертом квартале.