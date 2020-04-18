Спланированное наступление на Пекин под девизом: «Китай ответит за все» горячая тема
Китайские власти должны «понести ответственность», если выяснится, что Пекин «сознательно» скрывал данные о коронавирусе, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом Доме.
С похожими требованиями, «китайские власти должны прояснить обстоятельства появления COVID-19», выступил и министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. А чуть ранее глава МИД Австралии Марис Пейн также указала на необходимость изучить причины появления коронавируса, а также действия Китая в начале эпидемии.
Вполне очевидно, что перед нами спланированное и масштабное начало наступления на Пекин под девизом «Китай должен ответить за все». В первую очередь именно он, по мнению США и Европы, должен быть признан виновным за распространение пандемии, ну а дальше – как и сколько получится «урвать» с него, если информационно-пропагандистская война будет развиваться успешно.
Получив пощечину от коронавируса, испытав серьезное потрясение от того, что комфорт, безопасность и достижения медицины оказались уязвимы – политики теперь стремятся обратить поражение в успех, назначив Китай «козлом отпущения».
Момент для этого практически идеальный: общество паникует, отчасти – деморализовано, пышно зацвели ксенофобия и конспирологические теории, грех не воспользоваться такой ситуацией, чтобы еще раз, при полной моральной поддержке «всего прогрессивного человечества» не нагнуть главного геополитического противника.
Опять же – финансовый вопрос, большие деньги, которые всегда присутствуют там, где идет большая игра. МВФ заявил, что ущерб от пандемии составит 9 триллионов долларов, сумма фантастическая и трудно представимая – и появляется соблазн взыскать хоть некоторую ее часть с того, кто будет признан виновным в блицкриге коронавируса по миру.
Или же как минимум добиться сокращения китайского присутствия, заодно – хорошенько измарав репутацию Пекина в мире. Как говорится: дешево, сердито и эффективно, главное – правильно подать в масс-медиа, а уж в этом США и Европа поднаторели.
Даже если фантастическая версия о «секретной лаборатории в Ухани», откуда якобы и вырвался коронавирус, так и не будет подтверждена, все одно некий антикитайский эффект окажется достигнут. Как в известном анекдоте: «ложечки-то нашлись, но осадок остался». Информационно-психологическая война – она такая, там грязное пятнышко, там мутные сомнения, там шепоток, и вот ты уже и весь в грязи, нерукопожатен и в «приличных домах» тебя не принимают.
Кампания строится филигранно, стоит только обратить внимание на то, как разыгрывается «коронавирусная карта» в тех же Штатах. Из заявления Трампа, прозвучавшего два дня назад: «отношения между двумя странами были конструктивными, состоялось подписание соглашения о первой фазе урегулирования торговых споров - пока КНР не сделала это… Все зависит от того, было ли случившееся с коронавирусом ошибкой, вышедшей из-под контроля, или же это было сделано сознательно».
В переводе с политического на человеческий: Если Пекин поддастся давлению и пойдет на ряд политических и экономических уступок – так уж и быть, признаем все случайностью, трагической ошибкой. А вот если нет…
Альтернативы Китаю, таким образом, озвучены, «цена вопроса» тоже уже прозвучала. И чтобы в Пекине лучше услышали – в подкрепление слов американского президента и европейских политиков звучат мощные залпы информационно-пропагандистской кампании. Из разряда тех, что проходят по ведомству психологической войны.
Естественно, эта кампания используется и в сугубо утилитарных целях. «Сейчас, как никогда, Америка должна остановить Китай», - звучит голос за кадром, в котором развивается китайский флаг. – «И чтобы остановить Китай, ты должен остановить Джо Байдена», вероятного конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах от Демократической партии. Это рекламные ролики, которые запускают республиканцы сейчас в ряде Штатов. Впечатляет?
Более 36 тысяч умерших от пандемии в США и уровень безработицы, невиданный со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия – администрации Трампа нужно на кого-то «списать», чтобы сохранить незапятнанность своих белых одежд. Пекин для этого идеально подходит со всех точек зрения. В Европе ситуация немногим лучше, и когда пандемия пойдет на спад – придет время политических разборок, «награждения непричастных и наказания невиновных», и чтобы не довести до серии скандалов и кризиса – опять же все лучше списать на «внешнего врага».
Так что, мы становимся свидетелями драматического спектакля «мирового осуждения Китая» с высокими ставками. У американских и европейских элит появился шанс нанести Пекину серьезный удар – и они постараются использовать его с максимальным эффектом. Не останавливаясь ни перед чем, используя весь богатейший арсенал психологической войны. Нам же просто следует помнить нехитрую вещь: мораль, принципы, объективность – все это улетучивается как дым, когда на кону триллионы и геополитические призы.