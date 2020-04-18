С похожими требованиями, «китайские власти должны прояснить обстоятельства появления COVID-19», выступил и министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. А чуть ранее глава МИД Австралии Марис Пейн также указала на необходимость изучить причины появления коронавируса, а также действия Китая в начале эпидемии.

Вполне очевидно, что перед нами спланированное и масштабное начало наступления на Пекин под девизом «Китай должен ответить за все». В первую очередь именно он, по мнению США и Европы, должен быть признан виновным за распространение пандемии, ну а дальше – как и сколько получится «урвать» с него, если информационно-пропагандистская война будет развиваться успешно.

Получив пощечину от коронавируса, испытав серьезное потрясение от того, что комфорт, безопасность и достижения медицины оказались уязвимы – политики теперь стремятся обратить поражение в успех, назначив Китай «козлом отпущения».

Момент для этого практически идеальный: общество паникует, отчасти – деморализовано, пышно зацвели ксенофобия и конспирологические теории, грех не воспользоваться такой ситуацией, чтобы еще раз, при полной моральной поддержке «всего прогрессивного человечества» не нагнуть главного геополитического противника.

Опять же – финансовый вопрос, большие деньги, которые всегда присутствуют там, где идет большая игра. МВФ заявил, что ущерб от пандемии составит 9 триллионов долларов, сумма фантастическая и трудно представимая – и появляется соблазн взыскать хоть некоторую ее часть с того, кто будет признан виновным в блицкриге коронавируса по миру.

Или же как минимум добиться сокращения китайского присутствия, заодно – хорошенько измарав репутацию Пекина в мире. Как говорится: дешево, сердито и эффективно, главное – правильно подать в масс-медиа, а уж в этом США и Европа поднаторели.

Даже если фантастическая версия о «секретной лаборатории в Ухани», откуда якобы и вырвался коронавирус, так и не будет подтверждена, все одно некий антикитайский эффект окажется достигнут. Как в известном анекдоте: «ложечки-то нашлись, но осадок остался». Информационно-психологическая война – она такая, там грязное пятнышко, там мутные сомнения, там шепоток, и вот ты уже и весь в грязи, нерукопожатен и в «приличных домах» тебя не принимают.