В России резко бросили пить

Спрос на водку в России резко сократился. С 30 марта по 5 апреля, с начала действия режима самоизоляции, ее продажи упали на 41 процент по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», сообщают «Известия».

По сравнению с неделей с 16 по 22 марта падение составило 37 процентов. Бросили россияне пить и другие алкогольные напитки — снижение продаж в среднем колеблется от 24 до 58 процентов. Например, пива в месячном выражении стали покупать меньше на 26 процентов по сравнению с началом прошлого месяца.

В Росалкогольрегулировании указывают, что в марте граждане активно покупали зарубежное спиртное, опасаясь повышения цен, поэтому имеют некоторые запасы.

Эксперты отмечают, что в марте повышенный спрос в рамках всеобщего ажиотажа наблюдался на любой алкоголь, так что частично падение можно объяснить и этим фактором.

Кроме того, с апреля некоторые российские регионы в связи с эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции ввели ограничение на продажу спиртного в магазинах.