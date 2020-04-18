Пандемия может привести к мировой роботизации

Для развивающихся стран высока вероятность того, что после пандемии примерно 75% рабочих мест будут заменены роботами, отмечают авторы отчета BofA. Они объясняют свой прогноз тем, что доля производства в таких экономиках выше, чем в развитых.

Автоматизация и деглобализация станут главными мировыми трендами после пандемии коронавируса. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование Bank of America (BofA) «COVID-19 — десять лет спустя».

Наиболее сильно автоматизация затронет Мексику, где потери могут достичь 80%, менее всего — Россию с 60%.

После пандемии бизнес, возможно, захочет пересмотреть цепочки поставок, которые в последние годы сильно усложнились, говорится в исследовании. Фокус внимания корпораций может переместиться на азиатские экономики, Центральную и Восточную Европу, а также Турцию и Мексику.

Вместе с новыми рабочими местами они также получат большие инвестиции. Развивающиеся рынки не смогут расти столь быстро, как ранее. Первые тревожные данные уже пришли из Китая, чей ВВП в I квартале сократился на 6,8%. Многим развивающимся странам придется непросто, но для инвесторов есть возможности на этих рынках, говорится в отчете. В нем, в частности, отмечено, что валюты этих экономик недооценены к доллару на 20%.