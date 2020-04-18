Трамп: «Китай опережает США по количеству смертей от коронавируса»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом: по его мнению, американские СМИ публикуют ложную информацию. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме, текст записи опубликовали CNN.

«Мы не на первом месте по количеству смертей от пневмонии COVID-19, это Китай на первом месте. Мы даже близко не стоим — китайцы далеко впереди нас. Почему вы не хотите указать на это?» — возмутился американский лидер.

Он также отметил, что в США самые точные тесты на наличие коронавирусной инфекции, которых должно хватить всем. Тем самым Трамп раскритиковал американских губернаторов, неоднократно жаловавшихся на нехватку средств по борьбе с эпидемией.