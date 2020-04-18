В январе-марте текущего года «Азеркосмос» предоставил телекоммуникационные услуги и услуги по дистанционному зондированию Земли на общую сумму 20 миллионов манатов. Этот показатель на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На фоне негативных последствий продолжающейся в мире пандемии коронавируса (COVID-19), «Азеркосмос» успешно завершил первый квартал 2020 года.

Доля экспорта в общем объеме услуг составила 88%. Услуги были экспортированы в 24 страны мира, и примечательно, что основными импортерами услуг были компании ведущих стран мира, таких как США, Великобритания, Франция, Германия и ОАЭ.

В целом, в течение первого квартала 2020-го года пандемия коронавируса, наряду с другими сферами экономики, оказала негативное влияние и на рынок спутниковых услуг. Несмотря на это, за этот период «Азеркосмос» подписал новые соглашения о предоставлении спутниковых услуг с французскими компаниями «GORSE & Co» и «Zeppit», итальянской «M-Three Sat», австрийской «Zebrafish», испанской «Oasis Networks», «UltiSat» США, индийскими «Sofstol» и «Mediatech PVT», российскими ФГУП «Космическая связь» и «VES-Media», африканскими «Sairtek», «GlobeCast» и «Telly4Africa». Согласно данным соглашениям, эти компании начали предоставлять телекоммуникационные услуги, используя возможности спутников «Azerspace-1» и «Azerspace-2».

За этот период наряду с местными организациями компании из стран Центральной Азии и Восточной Европы использовали в целях сельского хозяйства, картографии, экологического мониторинга, изображения спутника «Azersky».

Помимо этого, в соответствии с соглашением, подписанным с японской компанией «Infostellar», начиная с мая, «Азеркосмос» с помощью универсальной наземной станции будет предоставлять доступ к спутникам, принадлежащим различным спутниковым операторам.