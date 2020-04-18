В Баку выявлен ресторан, нарушивший карантинный режим

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Сабаильского районного управления полиции, было выявлено, что ресторан «502», находящийся по адресу улица М.Мушфига, 4, продолжает работу, нарушая правила особого карантинного режима.

Как сообщает пресс-служба МВД, при проверке было установлено, что находившийся в нем владелец объекта и 4 клиента нарушили правила карантина.

Эти лица, арендаторы ресторана - житель Евлахского района Джошгун Мамедов, житель Мингячевира Эльмин Мамедзаде, жители столицы Фидан Амрахова, Сахиля Бахрамова и Насир Исаев - были задержаны и доставлены в 41-й отдел Сабаильского РУП. В отношении этих лиц в отделе полиции был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях. За нарушение правил карантина Дж.Мамедов был оштрафован на 200 манатов, остальные 4 человека – на 100 манатов.