Окружение президента Афганистана заразилось коронавирусом

Тесты, по меньшей мере, 40 сотрудников президентского дворца в Афганистане дали положительный результат на Covid-19, сообщили афганские официальные лица.

Вместе с тем нет никаких доказательств того, что президент Афганистана Ашраф Гани инфицирован коронавирусом, отмечают в понедельник афганские СМИ.

По последним данным Минздрава Афганистана, в стране зарегистрированы свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Более трех десятков человек скончались.