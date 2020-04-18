Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 13:00

«Зомби» их назвали сами американцы - пользователи социальных сетей. Кто-то из них увидел людей, которые с раскрытыми от гнева ртами прижались лицами к стеклу на фотографии, сделанной журналистом Джошуа Бивелем в городе Коламбус, что в штате Огайо. «Я сначала подумала, что это сцена из фильмов про зомби», - написала в Фейсбуке одна из жительниц Коламбуса. «Точно, это все напоминает сцену из «Ходячего мертвеца», - согласился с ней другой горожанин. Потом тех, кто поделился этим постами, стало сотни. С этим мнением согласился и режиссер Майкл Сетраземис, который снял и «Ходячего мертвеца» и «Страх перед ходячим мертвецом» - картины, в которых говорилось об апокалипсисе, который начался на земле после того, как людям стали прививать патогенные микроорганизмы.

Но вышедшие на улицы Коламбуса люди не были зомби. По крайней мере, в классическом понимании этого слова. Но они были явно зомбированы. Эти граждане США требовали снять все ограничения, вызванные пандемией коронавируса, а именно запретить социальное дистанцирование, самоизоляцию и все остальные карантинные меры. Почти тогда же митинги протеста прошли и в штате Мичиган. Настроены их участники были чрезвычайно агрессивно. Свыше 2 тысяч собрались у местного Капитолия, многие с винтовками в руках. На головах были бейсболки с надписью, как на тех, что любит президент Трамп. Протестующие выкрикивали «Запереть ее!» - слоган Трампа, который тот использовал когда-то против Хиллари Клинтона, но в этот раз призыв «запереть», то есть бросить за решетку относился к губернатору штата Гретчен Уитмер, которая ввела в связи с пандемией жесткие ограничительные меры. Начавшийся в Огайо и Мичиган бунт против карантина быстро перебросился и на другие штаты - Пенсильванию, Вирджинию, Миннесоту, Техас. Повсюду организаторами акций протеста были ультраправые группы, тесно связанные с компаниями, торгующими оружием. Все они решительно поддерживают Трампа, а их акции широко освещаются на пропрезидентском телеканале Fox и сопровождаются пространными комментариями ведущих под лозунгами: «Время вернуть нашу свободу!» и «Не дадим убить 2-ю поправку к конституции!» (напомним, что она дает право американцам на владение и ношение оружия). А что сам президент Трамп? Он не только активно поддерживает свое воинство, но и выступает с поджигательскими призывами. «Освободить Мичиган!» - написал он в одном из своих твитов. За этим последовало «Освободить Миннесоту!» и «Освободить Вирджинию!» От кого надо освобождать эти штаты - от их губернаторов и законодательных собраний? Похоже, что так. То есть президент открыто призывает к бунту против региональных властей. И все эти призывы раздались всего через несколько дней после того, как федеральное правительство обнародовало рекомендации губернаторам по очень постепенному открытию в тех штатах, где кривая смертности от коронавируса снизилась, выйдя на так называемое плато. Но ни один из штатов, «освободить» которые зовет Трамп, к этому числу относительно благополучных мест не относится - там быстро растет и число инфицированных, и число умерших.

«Трамп играет с огнем», - говорит журналист телеканала CNN Фрида Гитис. Мягко сказано. Трамп, по сути, провокатор, который подстрекает людей к неповиновению, к самому настоящему перевороту в трех штатах. Почему он выбрал именно их? А потому что эти штаты управляются губернаторами-демократами и они будут играть важную роль на предстоящих президентских выборах. Интересы президента понятны. Он стремится как можно быстрее открыть экономику, что должно помочь его переизбранию в ноябре. Он ненавидит, когда эксперты убеждают его, что это приведет к новой, еще более страшной волне коронавируса. Его собственные советники говорят: «Откройте страну и не слушайте ученых!» И это происходит тогда, когда число зараженных в США с их «самым передовым в мире здравоохранением», как говорит Трамп, составляет более 759 тысяч, а число умерших приближается к 41-й тысяче, и по этим параметрам Америка - в расчете на 1000 человек - далеко превзошла даже бедные развивающиеся государства. Не так давно исследователи из лондонского Imperial College сказали, что в Америке может умереть до 2.2 миллиона человек - цифра, которую огласил сам Трамп. Для сравнения: во Второй мировой войне погибло 420 тысяч американцев.