Кадыров в противочумном костюме навестил больных коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во ВКонтакте.

Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние инфицированных оценивается как удовлетворительное. Из 76 пациентов двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека находятся на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений.

Кадыров пообщался с пациентами клиники и поблагодарил врачей за самоотверженный подход к работе.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 219 случаев COVID-19, из них 23 человека вылечились, пятеро скончались.