Сотрудники патрульной-постовой службы Главного управления полиции города Гянджи во время несения службы на территории города за подозрительное неадекватное поведение задержали и доставили в отделение полиции человека в военной форме.

Как сообщает пресс-служба МВД, было установлено, что ранее судимый 23-летний житель Гянджи Мурадов Кирилл Эльман оглу одел форму военного, чтобы свободно передвигаться по городу, нарушая тем самым правила карантинного режима.

По факту ведется расследование.