Органы здравоохранения Гонконга за последние сутки не выявили в городе ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией - впервые за шесть недель. В связи с этим медики решили отменить проведение в понедельник ежедневного брифинга о развитии эпидемиологической ситуации, сообщила радиостанция RTHK.

Днем ранее было выявлено всего два случая. Общее число инфицированных составляет 1 025 при четырех летальных исходах.

Местные власти пока не склонны отменять меры по социальному дистанцированию населения, запрещающие собираться в группы более четырех человек.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией в Гонконге был зарегистрирован 22 января. Им оказался турист, приехавший из Уханя. Самый высокий суточный показатель был отмечен 27 марта - 65 случаев заражения. Тем не менее, здесь не вводился режим всеобщего карантина и домашней самоизоляции.