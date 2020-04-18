Вагит Алекперов рассчитывает на нефть по 30 долларов

"ЛУКОЙЛ" рассчитывает, что после начала действия нового соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ цена на нефть поднимется до $30 за баррель.

"До конца года мы ориентировочно сегодня рассчитываем из $30 за баррель после начала действия соглашения", - сообщил "Интерфаксу" президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"ЛУКОЙЛ", согласно своим объемам производства на территории России, снизит добычу на 18%, это более 40 тыс. тонн в сутки. Это то, что согласовано с министерством", - добавил он.

"И я думаю, что и мы, и все остальные компании выполнят этот объем, который был доведен до нас министерством энергетики", - сказал Алекперов.