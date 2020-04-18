Российский Cу-35 перехватил в Сирии американский самолет

Российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает ТАСС с ссылкой на Минобороны России.

Отмечается также, что встреча с американским самолетом произошла в небе над Средиземным морем в воскресенье, 19 апреля. Истребитель поднимался с авиабазы «Хмеймим», чтобы идентифицировать неизвестный объект в воздушном пространстве.

Летчик российского истребителя после сближения с неизвестным самолетом смог идентифицировать бортовой номер и его принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение, отмечается ведомством.

Уточняется также, что все полеты ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.