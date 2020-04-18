В российской больнице 78 врачей заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instragam.
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instragam.
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