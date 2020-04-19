Саакашвили предложил властям Грузии привезти 5,5 миллиарда долларов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям предоставить ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложить рассмотрение возбужденных в отношении него уголовных дел до осени. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ Саакашвили пообещал привезти в страну 5,5 миллиарда долларов США от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике страны коронавирусом.

«После осени вы можете продолжить мои юридические процессы, осудить меня за разные дела и так далее. Дайте мне статус временного официального представителя руководства Грузии лишь в одном вопросе — в процессе получения зарубежной помощи, и я даю гарантию, что привезу 5,5 миллиарда помощи — столько, чтобы спасти экономику страны», — задумал откупиться от преследования Саакашвили.

При этом он заверил, что готов обратиться за получением поддержки к международным финансовым организациям и европейским политическим лидерам, которых знает лично. Саакашвили считает, что назревающий на фоне пандемии коронавируса экономический кризис может привести Грузию к бедности и голоду.