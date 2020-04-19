Миру предрекли строительный провал

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.

По прогнозам аналитиков, доходы строительных компаний снизятся в 2020 году. Провал бизнеса строителей провоцируют одновременно несколько факторов: это распространение коронавирусной инфекции, ухудшение перспектив мировой экономики и снижение цен на нефть. «Мы изменили наш прогноз по мировой строительной отрасли на негативный», — приводит агентство выдержку из сообщения Moody's.

Эксперты предрекают существенное снижение активности в секторах жилищного, индивидуального и нежилого строительства в США.

«Точно так же по всей Европе ограничения и социальные дистанции увеличивают риск задержек, отмены проектов», — подчеркивают аналитики. Проблема затронет и Австралию, при этом в Китае, по данным Moody's, строительная деятельность уже возобновилась, что позволит китайским строителям возместить большую часть потерянных доходов еще до конца 2020 года.