В конце марта международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service предупреждало, что быстрый рост потребительского кредитования в странах СНГ и, в частности, в Азербайджане, увеличил риски ухудшения качества активов банков. И особенно сильно это проявилось на фоне ослабления экономик стран из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Отмечалось, что пандемия вызовет спад в ряде секторов, что окажет негативное влияние на способность заемщиков, занятых в этих секторах, обслуживать свой долг. Кроме того, продолжительный период низких цен на нефть приведет к замедлению экономического роста в Азербайджане, что будет способствовать еще более быстрому ухудшению качества активов в этих странах.

В то же время агентство подчеркивало, что Украина и Азербайджан являются единственными странами в регионе, где темпы роста розничных кредитов ниже, чем увеличение доходов домохозяйств, начиная с 2017 года. Но в Азербайджане розничные риски банков остаются высокими, а экономика уязвима к шоку цен на нефть, однако недавнее снижение доли проблемных потребкредитов в стране смягчает риски. Хотя при этом долговая нагрузка на каждого заемщика в Азербайджане ниже, чем во всех остальных странах СНГ. А сочетание падения цен на нефть и распространения коронавируса, вероятно, приведет к замедлению темпов роста ВВП и росту безработицы, этот процесс будет сочетаться с обесцениванием местной валюты.

Отчет Moody`s был опубликован в конце марта и охватывал только два месяца с начала года. Агентство считало, что указанные факторы приведут к значительному ухудшению качества активов по розничным кредитам. В России и Казахстане девальвация валюты будет иметь только косвенное негативное влияние на способность потребителей обслуживать долг. В Азербайджане же заемщики по-прежнему подвержены валютному риску, поскольку розничные кредиты в иностранной валюте значительны.

В принципе, в отчете ничего удивительного не содержится, обвал мировой экономики заставляет критически оценивать экономики даже ведущих стран, которые в ближайшей перспективе будут сталкиваться с большими трудностями. К тому же на конец февраля 2020 года кредитный портфель домохозяйств в Азербайджане составлял 7 млрд 99,5 млн манатов или 45,2% общего кредитного портфеля банков и НБКО, увеличившись с начала года на 1,7%. Объем просроченных кредитов на начало марта составлял 1 млрд 297,8 млн манатов (рост с начала года на 1,9%) или 8,3% всех кредитов. Но вся интрига заключается в том, что в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова, объявил о мерах по оздоровлению банковского сектора и финансированию реальной экономики.

Не прошло и полумесяца, как в ходе совещания в формате видеоконференции, посвященного социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, глава Центробанка Эльман Рустамов расставил все точки над i. Он признал, что события, произошедшие на мировых рынках в конце первого квартала, не обошли стороной и нашу страну. Но, несмотря на некоторый спад, произошедший в марте, в стране продолжалась экономическая активность.