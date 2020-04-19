Moody`s предупреждает, а Рустамов докладывает наш комментарий
В конце марта международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service предупреждало, что быстрый рост потребительского кредитования в странах СНГ и, в частности, в Азербайджане, увеличил риски ухудшения качества активов банков. И особенно сильно это проявилось на фоне ослабления экономик стран из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Отмечалось, что пандемия вызовет спад в ряде секторов, что окажет негативное влияние на способность заемщиков, занятых в этих секторах, обслуживать свой долг. Кроме того, продолжительный период низких цен на нефть приведет к замедлению экономического роста в Азербайджане, что будет способствовать еще более быстрому ухудшению качества активов в этих странах.
В то же время агентство подчеркивало, что Украина и Азербайджан являются единственными странами в регионе, где темпы роста розничных кредитов ниже, чем увеличение доходов домохозяйств, начиная с 2017 года. Но в Азербайджане розничные риски банков остаются высокими, а экономика уязвима к шоку цен на нефть, однако недавнее снижение доли проблемных потребкредитов в стране смягчает риски. Хотя при этом долговая нагрузка на каждого заемщика в Азербайджане ниже, чем во всех остальных странах СНГ. А сочетание падения цен на нефть и распространения коронавируса, вероятно, приведет к замедлению темпов роста ВВП и росту безработицы, этот процесс будет сочетаться с обесцениванием местной валюты.
Отчет Moody`s был опубликован в конце марта и охватывал только два месяца с начала года. Агентство считало, что указанные факторы приведут к значительному ухудшению качества активов по розничным кредитам. В России и Казахстане девальвация валюты будет иметь только косвенное негативное влияние на способность потребителей обслуживать долг. В Азербайджане же заемщики по-прежнему подвержены валютному риску, поскольку розничные кредиты в иностранной валюте значительны.
В принципе, в отчете ничего удивительного не содержится, обвал мировой экономики заставляет критически оценивать экономики даже ведущих стран, которые в ближайшей перспективе будут сталкиваться с большими трудностями. К тому же на конец февраля 2020 года кредитный портфель домохозяйств в Азербайджане составлял 7 млрд 99,5 млн манатов или 45,2% общего кредитного портфеля банков и НБКО, увеличившись с начала года на 1,7%. Объем просроченных кредитов на начало марта составлял 1 млрд 297,8 млн манатов (рост с начала года на 1,9%) или 8,3% всех кредитов. Но вся интрига заключается в том, что в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова, объявил о мерах по оздоровлению банковского сектора и финансированию реальной экономики.
Не прошло и полумесяца, как в ходе совещания в формате видеоконференции, посвященного социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, глава Центробанка Эльман Рустамов расставил все точки над i. Он признал, что события, произошедшие на мировых рынках в конце первого квартала, не обошли стороной и нашу страну. Но, несмотря на некоторый спад, произошедший в марте, в стране продолжалась экономическая активность.
Правда, инфляция несколько повысилась, но это связано с тем, что в условиях карантина увеличилась потребительская активность людей, они создавали определенные запасы. Но даже при некотором росте инфляции она пока ниже прогноза Центробанка – около 4,6%.
Один из главных итогов первого квартала – в стране была сохранена макроэкономическая стабильность. Несмотря на некоторое снижение экспортных доходов, в частности, нефтяных, в целом торговый баланс профицитный, а ненефтяной экспорт даже увеличился. Хотя в соседних странах - наших торговых партнерах происходят колебания курсов нацвалют, манат остается стабильным. Позитивная динамика наблюдается и в банковском секторе, за квартал кредитные вложения выросли на 2,2%, причем при этом бизнес-кредиты росли более высокими темпами - на 3,7%, а ипотечные кредиты - на 4,2%. А что касается потребительских кредитов, то они за квартал уменьшились на 1,9%.
Да, сложно не обратить внимание на некоторую долларизацию депозитов физических и юридических лиц, она повысилась по физическим лицам на 2,8%, а по юридическим - на 1,4%. В то же время мониторинг, проведенный в первой декаде апреля, показывает, что уже начался обратный процесс - тренды дедолларизации. Доверие к манату уже восстанавливается - как у населения, так и у бизнеса. И в такой необычной ситуации активно действуют платежные системы. За квартал безналичные выплаты в платежной системе увеличились на 3,6%, безналичные выплаты посредством карт - на 36%. Наконец-то, население стало отдавать предпочтение бесконтактным электронным платежам и электронной торговле – давняя цель Центробанка.
Конечно, пандемия, карантинные меры и провал переговоров по сделке ОПЕК+ в первой декаде марта оказали серьезное влияние на главные финансовые рынки страны, в том числе и его валютный рынок. Как всегда начался ажиотаж, особенно у владельцев наличности, проблемы долларизации. И Центробанк столкнулся с очень серьезными пиковыми требованиями. Однако в результате своевременно принятых мер ситуация уже нормализовалась. Можно сказать, что ситуация достигла уровня начала марта или начала года. «И мы продолжаем работу в этом направлении», - доложил главе государства главный банкир.
Кстати, так считает и российский «Газпромбанк». Здесь также сообщают, что ожидания девальвации в Азербайджане ослабли, объем спроса на инвалюту на аукционах вернулся к уровням конца 2019 года. Его аналитики считают, что в апреле объем продаж иностранной валюты со стороны ГНФАР снизится, а пик продаж пройден в марте. По их мнению, дополнительную поддержку манату окажет заявление главы государства о низких рисках девальвации и достаточности ресурсов для его поддержания, сделанное на совещании по итогам первого квартала 2020 года. Несмотря на снижение активов Госнефтефонда в первом квартале, Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ. На 1 апреля стратегические резервы, с учетом активов фонда, составили 47,7 млрд долларов и близки к 100% ВВП, обеспечивая покрытие 42-месячного импорта. Достойный, кажется, ответ сомнениям Moody`s.