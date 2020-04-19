Легендарная «Бавария» выходит на стадион против коронавируса

Отдел спорта 15:21

Коронакризис, как известно, парализовал почти все сферы деятельности, включая культуру и спорт. Остановились все чемпионаты, первенства мира, континентов и стран. Многие спортсмены, чтобы не потерять форму, перешли на режим домашних тренировок. Однако уже есть позитивные сигналы того, что кризис постепенно уходит из повестки дня. Таковым является сообщение о том, что в немецкой Бундеслиге жизнь начинает возвращаться к нормальному течению.

Как сообщило издание Bild, в скором времени лидер команды, знаменитый поляк Роберт Левандовски и его коллеги по мюнхенской команде «Бавария» начнут тренировки в группах по 7 человек. Надо сказать, что в связи со вспышкой эпидемии жизнь не остановилась насовсем: футболисты этого клуба вначале тренировались в одиночку дома. Позже им позволили проводить тренировки в составе 2 человек. Совсем недавно лимит повысили до 5 человек. А в ближайшее время, как сообщили изданию руководители команды, состав тренирующихся будет увеличен. Так, тренер баварцев Ханзи Флик принял решение, что профессионалы смогут тренироваться в группах по 7 человек. Это должен быть новый шаг к нормализации жизни в команде, хотя до окончательного возвращения к этому еще далеко, признают специалисты. Тренер чемпионов Германии, касаясь рекомендаций властей страны, решил, что даже во время этих тренировок игроки должны соблюдать дистанцию, не приближаясь друг к другу ближе 1, 5 метров. Так же они не должны подавать руки, приветствуя, или есть за одним столом, запрещено также проводить время вместе в раздевалке. На этой неделе должно быть принято решение о судьбе нынешнего сезона Бундеслиги.