Легендарная «Бавария» выходит на стадион против коронавируса
Коронакризис, как известно, парализовал почти все сферы деятельности, включая культуру и спорт. Остановились все чемпионаты, первенства мира, континентов и стран. Многие спортсмены, чтобы не потерять форму, перешли на режим домашних тренировок.
Однако уже есть позитивные сигналы того, что кризис постепенно уходит из повестки дня. Таковым является сообщение о том, что в немецкой Бундеслиге жизнь начинает возвращаться к нормальному течению.
Как сообщило издание Bild, в скором времени лидер команды, знаменитый поляк Роберт Левандовски и его коллеги по мюнхенской команде «Бавария» начнут тренировки в группах по 7 человек.
Надо сказать, что в связи со вспышкой эпидемии жизнь не остановилась насовсем: футболисты этого клуба вначале тренировались в одиночку дома. Позже им позволили проводить тренировки в составе 2 человек. Совсем недавно лимит повысили до 5 человек. А в ближайшее время, как сообщили изданию руководители команды, состав тренирующихся будет увеличен.
Так, тренер баварцев Ханзи Флик принял решение, что профессионалы смогут тренироваться в группах по 7 человек. Это должен быть новый шаг к нормализации жизни в команде, хотя до окончательного возвращения к этому еще далеко, признают специалисты.
Тренер чемпионов Германии, касаясь рекомендаций властей страны, решил, что даже во время этих тренировок игроки должны соблюдать дистанцию, не приближаясь друг к другу ближе 1, 5 метров. Так же они не должны подавать руки, приветствуя, или есть за одним столом, запрещено также проводить время вместе в раздевалке. На этой неделе должно быть принято решение о судьбе нынешнего сезона Бундеслиги.
По неофициальным данным, возвращение на футбольные поля может произойти в начале мая.
Интересной является идея опроса футболистов, тренерских штабов и людей, работающих на организации матчей. По этим данным, матчи могли бы происходить на стадионах при пустых трибунах.
Однако бывший в прошлом известный футболист «Боруссии»(Дортмунд) и английского «Арсенала» Йенс Леманн хотел бы впустить болельщиков на арены, и очень серьезно рассуждал о такой необходимости.
«Никто не смог бы ответить на вопрос, почему на стадион, такой как Aliianz Arena, где могут разместиться 70 тысяч человек, не впустить 20 тысяч и обеспечить дистанцию между каждым в 10 метров», - сказал известный немецкий футболист-профессионал.
Несомненно, за решением этой непростой задачи стоят не просто интересы болельщиков, но и интересы большого бизнеса, каковым является популярная во всем мире игра.
С прекращением игр крупные финансовые убытки понесли не только команды, но и рекламодатели, а значит, и телеканалы, которые ранее зарабатывали на трансляциях чемпионатов огромные деньги.
Решение о возвращении на стадионы футболистов и зрителей должно быть очень ответственным, ведь речь идет не только о деньгах и прибылях, но и, - что важнее всего, - о здоровье миллионов людей, любящих футбол.