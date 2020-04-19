Новая Зеландия: потери на фронте битвы с COVID-19
Пандемия продолжает распространяться по планете, не оставляя без своего присутствия самые дальние уголки. Исключением не стала и Новая Зеландия. На данный момент здесь заразилось 1440 человек, 12 случаев заболеваний закончились летально. По сравнению с другими странами, островное государство пока не сильно затронуто коронавирусом.
Тем не менее так же, как и во многих странах мира, здесь введены ограничения: закрыты границы для иностранцев, действует режим самоизоляции, многие работают из дома посредством интернета.
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн в знак солидарности с гражданами страны, потерявшими значительную часть своих доходов, недавно заявила о том, что она отказывается от 20 процентов своей зарплаты.
На такой же шаг должны были, (что логично), согласиться и министры ее правительства. Правда, тут речь, как уверяла Д.Ардерн, не шла об экономии госбюджета, а о простом человеческом жесте доброй воли.
Как и рассчитывала она, все правительство, вслед за премьером, приняло решение снизить свои зарплаты на одну пятую на протяжении ближайшего полугода. Это символическое решение вступило в силу немедленно.
Для премьера Джасинды Ардерн, которая получает ежегодно 470 тысяч новозеландских долларов (около 283 тысячи долларов США), этот шаг означает прореху в семейном бюджете в примерно 47 тысяч «зеленых».
Сама премьер прокомментировала такое решение так:
«Если когда-либо было время для ликвидации зазора между разными группами людей в Новой Зеландии, на разных постах, то это сейчас. Я ответственна за правительство, и потому здесь могу так действовать. Речь идет о потребности демонстрировать солидарность в Новой Зеландии».
Она подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы помочь финансам государства, а только показать понимание и поддержку граждан, по которым пандемию ударила финансово.
Интересно, что после такого решения Ардерн подобный шаг предпринял и лидер оппозиции Саймон Бриджес.
В свою очередь, это привело к тому, что один из депутатов, Дэвид Сеймур, представляющий один из самых богатых электоратов в стране, предложил внести изменения в закон, чтобы урезать вознаграждения всех парламентариев.
Такие финансовые изменения, несомненно, ко времени в стране, 1,5 миллиона граждан которой обратились за поддержкой к правительству в рамках программы доплат к вознаграждению в условиях пандемии. Надо заметить, что это более трети всего населения страны — в Новой Зеландии живут 4,8 миллиона человек.
По мнению английской газеты The Guardian, в этом году экономика Новой Зеландии может «съежиться» на немалую цифру — в 7,2 процента. Это самое большое прогнозируемое (пока что) падение ВВП вне Европы (за исключением Венесуэлы).
До сих пор ВВП Новой Зеландии составлял более 156 миллиардов долларов США, что составляло на душу населения почти 36 тысяч долларов. Две третьих валового внутреннего продукта этой страны составляют доходы от сферы услуг. Она тесно связана с рынками и экономиками соседней Австралии, а также США, Евросоюза, Китая, Южной Кореи, Японии и Канады.
Понятно, что на всех этих связях чувствительно отзовется мировой экономический кризис, который уже сейчас ощущается на своем начальном этапе. А более серьезные потрясения, к сожалению, не за горами. Готовность каждого государства к выходу из него зависит не только от руководства каждого государства, но и от солидарности в глобальном масштабе. Иначе выжить будет трудно всем.