Новая Зеландия: потери на фронте битвы с COVID-19

Тем не менее так же, как и во многих странах мира, здесь введены ограничения: закрыты границы для иностранцев, действует режим самоизоляции, многие работают из дома посредством интернета.

Пандемия продолжает распространяться по планете, не оставляя без своего присутствия самые дальние уголки. Исключением не стала и Новая Зеландия. На данный момент здесь заразилось 1440 человек, 12 случаев заболеваний закончились летально. По сравнению с другими странами, островное государство пока не сильно затронуто коронавирусом.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн в знак солидарности с гражданами страны, потерявшими значительную часть своих доходов, недавно заявила о том, что она отказывается от 20 процентов своей зарплаты.

На такой же шаг должны были, (что логично), согласиться и министры ее правительства. Правда, тут речь, как уверяла Д.Ардерн, не шла об экономии госбюджета, а о простом человеческом жесте доброй воли.

Как и рассчитывала она, все правительство, вслед за премьером, приняло решение снизить свои зарплаты на одну пятую на протяжении ближайшего полугода. Это символическое решение вступило в силу немедленно.

Для премьера Джасинды Ардерн, которая получает ежегодно 470 тысяч новозеландских долларов (около 283 тысячи долларов США), этот шаг означает прореху в семейном бюджете в примерно 47 тысяч «зеленых».

Сама премьер прокомментировала такое решение так:

«Если когда-либо было время для ликвидации зазора между разными группами людей в Новой Зеландии, на разных постах, то это сейчас. Я ответственна за правительство, и потому здесь могу так действовать. Речь идет о потребности демонстрировать солидарность в Новой Зеландии».

Она подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы помочь финансам государства, а только показать понимание и поддержку граждан, по которым пандемию ударила финансово.

Интересно, что после такого решения Ардерн подобный шаг предпринял и лидер оппозиции Саймон Бриджес.

В свою очередь, это привело к тому, что один из депутатов, Дэвид Сеймур, представляющий один из самых богатых электоратов в стране, предложил внести изменения в закон, чтобы урезать вознаграждения всех парламентариев.

Такие финансовые изменения, несомненно, ко времени в стране, 1,5 миллиона граждан которой обратились за поддержкой к правительству в рамках программы доплат к вознаграждению в условиях пандемии. Надо заметить, что это более трети всего населения страны — в Новой Зеландии живут 4,8 миллиона человек.