Путин о замедлении распространения коронавируса в России

Распространение коронавируса в России продолжается, но процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании с вирусологами. Его цитирует ТАСС в понедельник, 20 апреля.

«В целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя», — сказал глава России, открывая совещание.

По его словам, снизить темпы распространения нового вируса удалось при помощи введения ограничительных мер. При этом президент подчеркнул, что пик распространения вируса еще впереди.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели почти 3,5 тысячи.