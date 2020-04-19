Гюльнар Алиев, собкор, Губа 15:38

Как известно, в марте президент Ильхам Алиев подписал распоряжение o ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъектов предпринимательства. В целях сведения к минимуму ущерба, который будет причинен экономике, из государственного бюджета 2020 года выделен 1 миллиард манатов и предусмотрено увеличение этих средств до 2,5 миллиарда манатов. Выделяемые средства должны направляться на выплату зарплаты наемным работникам, занятым в сферах, пострадавших от пандемии, финансовую поддержку частных предпринимателей (микробизнеса), налоговые льготы субъектам предпринимательства и другие программы. Соответствующие госструктуры уже приступили к выполнению распоряжения главы государства. Как сообщает Министерство экономики, только помощь бизнесу охватит 600 тысяч субъектов предпринимательства, часть из которых уже ее получили. Проживающий в Губе предприниматель Техран Амирасланов стал одним из тех, кто уже получил финансовую помощь в рамках этой программы. Уже более 20 лет он является представителем по продажам компании Azercell в Губе.

В беседе с haqqin.az Т.Амирасланов высоко оценил поддержку государства, подчеркнув, что незамедлительная реакция президента на возникшую в бизнесе ситуацию стала спасательным кругом для многих предпринимателей. Эта помощь, убежден он, не только значительно снижает потери от пандемии, но и свидетельствует о том, что в трудное время предприниматели могут рассчитывать на поддержку государства. В двухэтажном магазине предпринимателя в Губе работают три сотрудника. Амирасланов заверяет, что всегда полностью выплачивал налоги и никогда не задерживал зарплату своим работником. А когда пандемия добралась и до Азербайджана, он сразу же откликнулся на призыв главы государства и перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

«Когда в конце марта сделал свой вклад в Фонд, я и представить не мог, что скоро сам буду нуждаться в помощи. И вот недавно на адрес моей электронной почты пришло извещение, что в ближайшее время предпринимателям окажут поддержку. Подал, как предлагалось, заявку, и мое обращение было рассмотрено буквально в течение трех дней. Уже 11 апреля на мой счет было перечислено 3 тысячи 417 манатов и еще сверх этой суммы 369 манатов для выплаты зарплаты моим работником», - сообщил предприниматель. По расчетам Амирасланова, эти средства практически покрывают ущерб его торгового объекта за тот месяц, что его пришлось закрыть ввиду карантинного режима. «За аренду помещения я плачу 1080 манатов в месяц. Определенная сумма уходит на оплату коммунальных услуг. Мои ежемесячные расходы составляют 3,7-3,8 тысячи манатов. Эта помощь покрыла расходы моего магазина за месяц. К тому же указом президента арендный налог снижен с 14% до 7%. Все это вместе стало огромной поддержкой, по сути, нашим спасательным кругом», - радуется бизнесмен и просит через наш сайт выразить свою благодарность главе государства, не бросившего его и еще тысячи предпринимателей на произвол судьбы. «У нашего народа есть такая мудрая поговорка: «Если благословение не видит благодарности, оно уменьшается». Это в полной мере сегодня относится ко всем, кто получил помощь. Человек должен быть благодарен за заботу о нем. И наш президент должен видеть, что граждане уважают его и ценят все его усилия, чтобы побороть свалившуюся на всех нас беду. Вообще же я благодарен лидеру нашего Азербайджана не только за это. В последние десять лет наш район буквально преобразился, и это тоже его заслуга. Недавно мне по делам пришлось побывать в горном селе Сусай. И если раньше из-за отсутствия нормальных дорог добраться туда можно было только на УАЗе, то теперь по прекрасной новой дороге можно спокойно ехать на любой легковушке. И не только дороги сейчас есть в этом селе, но и новая школа, другие постройки, чего не было ни в советское время, ни позже. И каждый раз, когда я вижу такие хорошие дела, рука сама начинает выводить слова сердечной признательности в письме президенту», - говорит Амирасланов.