Европе не хватило денег для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, Европе могут понадобиться расходы в три раза больше ранее запланированной суммы, передает Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, сейчас рассматривается помощь в размере 500 миллиардов евро, но для поддержки здравоохранения и бизнеса этого не хватит, нужен как минимум еще триллион евро.

О таком же размере средств говорит и правительство Испании. В четверг, 23 апреля, оно планирует официально предложить своим партнерам по ЕС создать фонд в размере 1,5 триллиона евро для помощи странам. Фонд предлагается финансировать за счет займов, полученных у 27 членов ЕС. Деньги, отправленные пострадавшим странам, будут выдавать на безвозвратной основе.