Коронавирус добрался до Генпрокуратуры Армении

У прокурора одного из управлений Генпрокуратуры Армении подтвержден коронавирус, в настоящее время он получает соответствующее лечение. Как передает Новости Армении, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

По ее словам, у прокурора не было температуры и серьезных симптомов. Круг контактировавших с ним установлен, члены семьи изолированы в специально предусмотренном месте. Контактировавшие с ним коллеги самоизолировались.

Пока сведений о клинических симптомах у них нет.