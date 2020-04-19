Мария Захарова: «Россия и дальше готова помогать Азербайджану в борьбе с коронавирусом»

Москва и Баку плотно сотрудничают в вопросе возвращения на родину своих граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между Россией и Азербайджаном налажено тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга.

По ее словам, эта тема несколько раз обсуждалась главами правительств двух стран, министрами иностранных дел, в контакте находятся профильные ведомства России и Азербайджана.

"С начала марта российская сторона передала Азербайджану 120 наборов тест-систем, которые предназначены для 12 тысяч исследований по лабораторной диагностике вируса. Россия и далее готова оказывать партнерам необходимую помощь", - отметила Захарова.