Стало известно местоположение нового главаря ИГИЛ

Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Ибрагим аль-Курейши в настоящее время находится на территории Ирака, передает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Имеются подтвержденные данные о том, что аль-Курейши находится в Ираке, сообщает СМИ. При этом лишь узкий круг руководства ИГИЛ знает, как он выглядит.

По данным телеканала, иракские и американские специалисты с февраля ведут работу по идентификации главаря ИГИЛ, возглавившего организацию после убийства Абу Бакра аль-Багдади. В свою очередь, иракские органы безопасности проводят спецоперации по поиску баз и укрытий террористов.

О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа Соединенных Штатов в сирийской провинции Идлиб объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп.